İran, Hazar Denizi'nde doğalgaz boru hattı yapımına karşı

Hazar Ekonomik Forumu’nda konuşan Namdari, "Hazar Denizi’nin doğusundan batısına doğalgaz boru hattının yapılması bölgenin ekolojisine güçlü zarar verebilir. İran, bu yapıma karşı çıkıyor" dedi.
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Namdari, "Gazlarını küresel pazarlara ulaştırmak isteyen komşularımıza, İran’ın altyapısından, boru hatları ve terminallerinden yararlanmalarını teklif ediyoruz" diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın özel işlerden sorumlu büyükelçisi İgor Bratçikov, geçtiğimiz yıl Hazar Denizi’ne kıyı ülkelerinden birinin karşı çıkması durumunda denizin dibinden boru hattının döşenmesinin mümkün olmayacağını söylemişti.
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