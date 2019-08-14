'Suriye ordusu İdlib'de iki köy ve bir tepeyi teröristlerden kurtardı'

El Hubeyt kenti pazar günü El Nusralı (yeni adıyla Fetih el Şam) teröristlerden kurtarılmıştı.
Yapılan operasyonlar neticesinde Suriye ordusu batı ve doğudan, Şam-Halep MF karayolu üzerinde bulunan Han Şeyhun’un etrafını sarıyor.
Suriye ordusunun İdlib'e bağlı Han Şeyhun kentinde ilerlemeye devam ettiği ve kent yakınlarındaki iki köy ve bir tepeyi teröristlerden kurtardığı belirtildi.
El Hubeyt kenti pazar günü El Nusralı (yeni adıyla Fetih el Şam) teröristlerden kurtarılmıştı.
Yapılan operasyonlar neticesinde Suriye ordusu batı ve doğudan, Şam-Halep MF karayolu üzerinde bulunan Han Şeyhun’un etrafını sarıyor.
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