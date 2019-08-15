Suriyeli askeri kaynak doğruladı: İdlib'de militanlar bir savaş uçağımızı düşürdü

Suriye devlet televizyonuna demeç veren askeri bir kaynak, "El Tamaniya bölgesindeki Nusra teröristlerinin karargahlarını yok etmekle görevlendirilmiş olan savaş uçaklarımızdan birisi, bu bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplar tarafından fırlatılan bir füze ile 14 Ağustos'ta düşürüldü" dedi.

Suriyeli kaynak, düşürülen uçağın pilotunun hayatta olup olmadığının ya da durumunun ne olduğunun bilinmediğini de sözlerine ekledi.

İdlib'in denetimi büyük ölçüde Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolünde.

Rusya ve Türkiye'nin Eylül 2018'de imzaladığı Soçi Mutabakatı, İdlib'de ağır silahların geri çekilmesini de içeriyordu. Ancak mutabakatın bölgedeki silahlı muhaliflerin sahada terörist gruplardan ayrılmasını içeren maddesi gibi ağır silahların çekilmesini öngören maddesi de tamamıyla yerine getirilmiş değil.