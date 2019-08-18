Suriye'de Rusya 35, Türkiye 11 ateşkes ihlali saptadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinde mevcut durum hakkında bilgilendirmede bulundu.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin son bir günde 2 insani yardım kampanyası düzenlediğine dikkat çeken bakanlık, merkezde görevli askerlerin Tartus ve Deyr ez Zor bölgelerindeki iki yerleşimde 2.475’er tonluk 500’er gıda paketi teslim ettiklerini vurguladı.
Son bir günde ayrıca Suriye hükümetine teslim edilen alanlarla ilgili 3 anlaşma imzalandığı belirtilen açıklamada, ateşkese uyduklarını beyan eden 234 silahlı oluşumun sayısında da herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi.
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