Suriye'de Rusya 35, Türkiye 11 ateşkes ihlali saptadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya'nın son bir gün içinde 35, Türkiye'nin ise 11 ateşkes ihlali tespit ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinde mevcut durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde yapılan açıklamada, "Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rusya tarafı, Halep’te 15, Lazkiye’de 18, İdlib’de 2 olmak üzere 35 ateşkes ihlali tespit etti. Türkiye tarafıysa İdlib’de 2, Hama’da da 9 olmak üzere toplam 11 ateşkes ihlali hakkında bilgi verdi" ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin son bir günde 2 insani yardım kampanyası düzenlediğine dikkat çeken bakanlık, merkezde görevli askerlerin Tartus ve Deyr ez Zor bölgelerindeki iki yerleşimde 2.475’er tonluk 500’er gıda paketi teslim ettiklerini vurguladı.

Son bir günde ayrıca Suriye hükümetine teslim edilen alanlarla ilgili 3 anlaşma imzalandığı belirtilen açıklamada, ateşkese uyduklarını beyan eden 234 silahlı oluşumun sayısında da herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi.