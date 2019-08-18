İran Dışişleri'nden ABD'ye 'güvenli bölge' tepkisi: Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı

Musevi, "Amerikalı yetkililerin, Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölgenin oluşturulmasına yönelik son açıklamaları ve anlaşmaları kışkırtıcı ve endişe verici" ifadelerini kullandı.
ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölgeyi oluşturma faaliyetinden endişe duyduklarını dile getiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Washington’un bu eylemlerinin Suriye’nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu söyledi.
Musevi, "Amerikalı yetkililerin, Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölgenin oluşturulmasına yönelik son açıklamaları ve anlaşmaları kışkırtıcı ve endişe verici" ifadelerini kullandı.
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