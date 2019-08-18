İran Dışişleri'nden ABD'ye 'güvenli bölge' tepkisi: Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı

ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölgeyi oluşturma faaliyetinden endişe duyduklarını dile getiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Washington’un bu eylemlerinin Suriye’nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram kanalındaki paylaşıma göre Musevi, "ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki tavrı, Suriye’nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı ve uluslararası hukuk ile BM Anlaşması’ndaki ilkelere aykırı" dedi.

Musevi, "Amerikalı yetkililerin, Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölgenin oluşturulmasına yönelik son açıklamaları ve anlaşmaları kışkırtıcı ve endişe verici" ifadelerini kullandı.