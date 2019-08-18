‘Suriye ordusu Han Şeyhun’a dayandı’

Haberde, Suriye ordusunun, militanların Rakaya yerleşimi yakınlarındaki savunma hattını kırdığı ve Han Şeyhun’a 1 km kuzeybatısında şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarıldı.

Suriye ordusunun ayrıca Han Şeyhun’a doğudan yaklaştığı ifade edilirken savaş uçakları ve topçu birliklerinin de kentin kuzeyinde, Mâret-Nâmana ve Kfar-Sicna’dan Han Şeyhun’a ikmal yollarına saldırılar düzenlediği bildirildi.

El Vatan gazetesinin aktardığına göre, İdlib’in güneyinde 3 haftadır devam eden çatışmalarda, 18 yerleşim Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne geçti, 400’ü yabancı paralı asker olmak üzere bin 257 militan öldürülürken militanlara ait 30’dan fazla tank, 19 zırhlı araç ve 169 arazi arabası imha edildi.