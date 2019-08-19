Kayıt
11:03 19 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    45 günlük alıkoyma sona erdi: İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı

    © AFP 2019 / Johnny Bugeja
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankeri, Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin serbest bırakma kararının ardından denize açıldı.

    © REUTERS / Dan Kitwood/Pool
    İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İran ile gemi takası yapmayacağız
    Yerel 'Gibraltar Chronicle' gazetesinin haberine göre, adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait tanker, Cebelitarık’tan dün yerel saatle 23.30’da Doğu Akdeniz istikametinde ayrıldı. 

    İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, dün Twitter'dan, Cebelitarık'ın 4 Temmuz'da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği tankerin gün içinde denize açılmasının beklendiğini duyurmuştu.

    Cebelitarık hükümetinden dün yapılan açıklamada da ABD'nin terör listesine aldığı İran Devrim Muhafızları ile ilişkili olduğu gerekçesiyle tankere el koyma talebinin geri çevrildiği bildirilmişti. 

    Açıklamada, AB'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ABD'ninkinden daha dar kapsamlı olduğu hatırlatılarak bu ülkenin tankerle ilgili talebinin kabul edilmediği kaydedilmişti.

    İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

    İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

    İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu. 

    REFILE - CORRECTING BYLINE Oil supertanker Grace 1 on suspicion of being carrying Iranian crude oil to Syria is seen near Gibraltar, Spain July 4, 2019. REUTERS/Stringer
    © REUTERS / Stringer .
    İran: Donanmamız, alıkonulan petrol tankerine eskortluk yapmak için hazır
    Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

    İRAN'IN LONDRA ELÇİSİ DOĞRULADI

    İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran tankerinin serbest bırakıldığını doğruladı. 

    Büyükelçi, "Cebelitarık sularındaki 45 günlük alıkoymanın ardından, İran petrolü taşıtan tankerin uluslararası sulara doğru ilerlediğini doğruluyoruz" ifadelerini kullandı.

    'ABD'Yİ SONUÇLAR KONUSUNDA UYARDIK'

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi tarafından yapılan bir diğer açıklamada da, İran'ın ABD'yi Tahran'daki İsviçre büyükelçisi üzerinden uyardığı belirtildi. 

    ABD'nin İran tankerine uluslararası sularda el koyma ihtimalini değerlendiren Musevi, "Eğer ABD böyle bir adım atarsa uluslararası sulardaki navigasyon güvenliğini tehlikeye atar. İran, Tahran'daki İsviçre büyükelçiliği gibi resmi kanallar üzerinden ABD yetkililerini böyle bir adımın ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı" dedi.

    Musevi ayrıca, İran tankerinin alıkonma süresinin uzatılması konusunda Washington'un Cebelitarık yetkililerine yaptığı teklifin ise illegal olduğunu söyledi.

    Etiketler:
    Açıklama, Cebelitarık, Alıkoyma, Tanker, Petrol, İngiltere, İran, Grace 1
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bir kadınla bir erkek Zhiguli otomobillerinde, 1971
    Sovyetler Birliği'nden nostaljik kareler
    Karikatür
    Microsoft, kullanıcılarının Skype görüşmelerini dinlediğini kabul etti
    İnfografik
    Kosova'nın hukuki statüsü
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet