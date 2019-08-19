SANA: TSK, isyancılara yardım amacıyla Han Şeyhun'a girdi, bu saldırgan adım Suriye Ordusu'nun kararlılığını etkilemez

Suriye devlet ajansı, Türkiye'ye ait ve üzerilerinde cephane bulunan bir askeri konvoyun İdlib'teki 'silahlı muhaliflere' yardım etmek üzere Han Şeyhun'a girdiğini açıkladı.

Suriye devlet ajansı SANA, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait olan ve askeri mühimmat taşıdığı belirtilen bir konvoyunun Han Şeyhun'a girdiğini açıkladı.

Ajansın Suriye Dışişleri'nden bir kaynağa dayandırarak aktardığı haberde, TSK konvoyunun İdlib'deki 'silahlı isyancılara' yardım amacıyla hareket ettiği belirtildi ve Türkiye'nin bu 'saldırgan' adımının 'Suriye ordusunun teröristlerin kalıntılarını yok etme konusundaki kararlılığını etkilemeyeceği' belirtildi.

Öte yandan, bölgeden başka kaynaklar tarafından yapılan açıklamalarda, Suriye Ordusu'nun konvoyun bulunduğu bölgenin yakınlarını bombalaması üzerine TSK'nın Şam - Halep karayolu üzerinde durduğu iddia edildi.

Turkish regime convoy comes to a halt after air strikes target its pathway towards Morek



Syrian Army now within 500 meters of the highway at #KhanSheikhoun axis. #GameOver pic.twitter.com/LMKIwtteCE — The'Nimr'Tiger (@Souria4Syrians) August 19, 2019

​Konuyla ilgili Türk yetkililerden ise henüz bir açıklama yapılmadı.