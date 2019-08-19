'Suriye ordusu, İdlib'deki Han Şeyhun'u kuşattı'

Suriye ordusunun İdlib bölgesinde yer alan stratejik Han Şeyhun kasabasını kuşattığı belirtildi. Ordu söz konusu kasabayı ele geçirirse başent ile Halep'i birbirine bağlayan bir otoyolu da kontrolü altına almış olacak.

Sputnik'e bilgi veren bir kaynak, Suriye ordusunun Han Şeyhun'un kuzeybatısındaki kırsal kesimlerinde yer alan El Fakir kontrol noktasını denetimi altına aldığını söyledi. Kaynağın aktardığına göre böylelikle ordu, Han Şeyhun kasabasını kuzeyden ve batıdan kuşatması altına almış oldu.

Daha önceyse Suriye'de yayınlanan El Vatan gazetesi, ordunun Hay Şeyhun'a girdiğini yazmıştı.

Suriye devlet ajansı SANA ise, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'deki isyancılara yardım etmek amacıyla Han Şeyhun'a mühimmat yüklü bir askeri konvoy gönderdiğini açıklamıştı.

İdlib bölgesinde yer alan Han Şeyhun kabasının ordu tarafından ele geçirilmesi önemli. Zira söz konusu kasaba başkent Şam ile ordusunun 2016'da cihatçılardan geri aldığı Halep'i birbirine bağlayan M5 otoyolunun üstünde bulunuyor.

Diğer yandan, Han Şeyhun'un yaklaşık 10 km uzağında Türkiye'nin bir gözlem noktası bulunuyor.

İdlib'in önemli bir bölümü Heyet Tahrir el Şam militanlarının denetiminde. Rusya ile Türkiye Eylül 2018'de, İdlib'deki teröristler ile silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılması ve burada bir tampon bölge oluşturulmasını içeren bir anlaşma imzalamıştı. Soçi Mutabakatı ismiyle anılan söz konusu anlaşma Türkiye'nin teröristlerle muhalifleri sahada birbirinden ayırma taahhüdünü yerine getiremediği için tam olarak uygulanmış değil.

Bunun yanında, Suriye hükümeti bu ayın başında İdlib’de ateşkes ilan etmişti. Ancak Suriyeli yetkililer kısa bir süre sonra söz konusu ateşkes uygulamasının, militanların buna uymaması ve Türkiye’nin de Soçi Mutabakatı’nın şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle sona erdirildiğini açıklamıştı.