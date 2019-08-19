'Suriye ordusu, Şam-Halep otoyolunda kontrol sağladı, teröristlerin ikmal yolunu kesti'

Sputnik'e sahadan bilgi veren askeri bir kaynak, "Suriye ordusu Han Şeyhın kasabasının kuzeyinde yer alan Şam-Halep otoyolunu bloke etti" dedi ve ekledi:

"Suriye hükümetinin söz konusu otoyolunun denetimini ele geçirmesiyle El Nusra militanlarının ikmal yolu kuzeyden kesilmiş oldu."

Daha önce Suriye devlet ajansı SANA, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'deki isyancılara yardım etmek amacıyla Han Şeyhun'a mühimmat yüklü bir askeri konvoy gönderdiğini açıklamıştı.

Türk Milli Savunma Bakanlığı da Türk konvoyuna İdlib'deki güvenlik noktalarından birine intikali esnasında saldırı düzenlendiğini, üç sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Söz konusu açıklamalar, Suriye ordusunun Han Şeyhun’a girmesi haberlerini izliyor. Han Şeyhun’un önemi, başkent Şam ile ordusunun 2016'da cihatçılardan geri aldığı Halep'i birbirine bağlayan otoyolun üstünde bulumasından geliyor.

İdlib bölgesinde yer alan Han Şeyhun kabasının ordu tarafından ele geçirilmesi önemli. Zira söz konusu kasabanın önemli bir bölümü Heyet Tahrir el Şam militanlarının denetiminde.

Rusya ile Türkiye Eylül 2018'de, İdlib'deki teröristler ile silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılması ve burada bir tampon bölge oluşturulmasını içeren bir anlaşma imzalamıştı. Soçi Mutabakatı ismiyle anılan söz konusu anlaşma Türkiye'nin teröristlerle muhalifleri sahada birbirinden ayırma taahhüdünü yerine getiremediği için tam olarak uygulanmış değil.

Bunun yanında, Suriye hükümeti bu ayın başında İdlib’de ateşkes ilan etmişti. Ancak Suriyeli yetkililer kısa bir süre sonra söz konusu ateşkes uygulamasının, militanların buna uymaması ve Türkiye’nin de Soçi Mutabakatı’nın şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle sona erdirildiğini açıklamıştı.