Suriye ordusu, El Nusra’cı militanların Hama’daki ikmal hatlarını da kesti

Sputnik’e sahadan bilgi veren askeri bir kaynak, Suriye ordusunun El Nusra teröristlerinin Hama'nın kuzeyindeki kırsal kesimlerdeki ikmal hatlarını kestiğini, böylece bu bölgedeki militanların, ülkenin topraklarının geri kalanıyla bağlantısının koptuğunu söyledi.

Kaynak, Suriye ordusunun ise güçlerini Han Şeyhun kasabasının kuzeyinde dış mahallelerde mevzilendirmiş olduğunu da kaydetti.

Bu gelişmeler, Suriye ordusunun Han Şeyhun'daki militanları kıstırdığı yönündeki haberleri izliyor.

İdlib bölgesinde yer alan Han Şeyhun kasabasına ordunun girmiş olması önemli. Zira söz konusu kasaba, başkent Şam ile ordunun 2016'da cihatçılardan geri aldığı Halep'i birbirine bağlayan otoyolun üstünde bulunuyor.

İdlib'in önemli bir bölümü, El Nusra’cıların öncülük ettiği Heyet Tahrir el Şam grubunun denetiminde.

Bunun yanında, Rusya ile Türkiye Eylül 2018'de, İdlib'deki teröristler ile silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılmasını ve burada bir tampon bölge oluşturulmasını içeren bir anlaşma imzalamıştı. Soçi Mutabakatı ismiyle anılan söz konusu anlaşma, Türkiye'nin teröristlerle muhalifleri sahada birbirinden ayırma taahhüdünü yerine getiremediği için tam olarak uygulanmış değil.