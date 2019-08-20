Esad: İdlib'deki son çatışmalar Türkiye'nin teröristleri önemli ölçüde desteklediğini gösterdi

Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinde yapılan açıklamada, Esad’ın Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin’in başında bulunduğu heyetle yaptığı görüşmede, İdlib bölgesinde gerçekleşen son çatışmaların terörist gruplara Türkiye tarafından sınırsız destek verildiğini ortaya koyduğunu belirttiği kaydedildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın yayınladığı açıklamaya göre Esad, “Kazanılan zaferler, terörist grupların başta Türkiye olmak üzere bir dizi Batı ve bölge ülkesinden aldıkları desteğe rağmen Suriye halkını ve ordusunu, ülkemizin topraklarının son parçası kurtarılıncaya kadar teröristlerle mücadele etmeyi sürdürme niyetinde pekiştirdi” dedi ve ekledi:

“İdlib’deki çatışmalar, bundan şüphe duyan herkese Türkiye’nin teröristlere açık bir şekilde ve sınırsız destek verdiğini gösterdi.”

SANA’nın aktardığına göre Sablin’in başında bulunduğu Rus heyetin üyeleri ise Esad’ı Suriye ordusunun başta İdlib’de olmak üzere kazandığı zaferler dolayısıyla kutladı.

Habere göre taraflar ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin perspektiflerini ve söz konusu işbirliğinin olası tüm alanlarda genişletilmesi ile ilgili önlemleri ele aldı.