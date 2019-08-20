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    Benyamin Sara Netanyahu

    Netanyahu, eşinin Ukrayna ziyaretinde yaptığı ‘ekmek gafı’ üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı

    © AFP 2019 / ABIR SULTAN
    Ortadoğu
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    İsrail First Lady’si Sara Netanyahu’nun Ukrayna’daki karşılama töreninde kendisine ikram edilen geleneksel ekmeği ağzına götürmektense yere atması sonrası, Ukrayna halkından tepkiler yükseldi. Slav ülkelerinde kabalık olarak kabul edilen bu gaf üzerine, İsrailli lider Benyamin Netanyahu açıklama yapmak durumunda kaldı.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu
    © REUTERS / Amir Cohen
    Netanyahu’nun eşi, Ukrayna’da kendisine ikram edilen ‘karşılama ekmeğini’ yere attı
    Yüzyıllardan beri Slav ülkelerinin karşılama seremonilerinin bir parçası olan ekmek ve tuz ikram etme geleneğini Ukrayna’nın başkenti Kiev’de karşılanışı esnasında ihlal eden İsrail First Lady’si Sara Netanyahu, eşini de tepkileri dindirmek adına bir açıklama yapmak durumunda bıraktı.

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    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, ülkeye duyduğu saygıdan ötürü eşinin ziyaret için Ukrayna bayrağının renkleriyle uyumlu bir kıyafet tercih ettiğini söyledi ve “Eşimin Ukrayna’ya kasten bir saygısızlık göstermek istemiş olması gibi bir durum söz konusu olamaz, bu tamamıyla mantıksız. Ama belli ki insanların dikkatini çekmenin bir yolunu bulmuşuz, bunu sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. 

    Aynı zamanda İsrailli lider, “Bu ‘ekmek olayı’ yaşanmamış olsaydı İsrail medyası bu tarihi ziyaretimize gereken önemi verir miydi emin değilim” dedi.

    BİR İSRAİL BAŞBAKANI, 20 SENE SONRA İLK KEZ UKRAYNA’YA RESMİ ZİYARET DÜZENLEDİ

    Söz konusu ziyaret, bir İsrail hükümet başkanının Ukrayna’ya 20 sene sonra ilk kez resmi ziyaret düzenliyor olması bakımından tarihiydi. Ancak ne İsrail ne de Ukraynalı siyasetçiler bu görüşmeden önemli bir sonuç çıkması beklentisi içerisinde değildi. 

    Bunun yanında, ziyaret ettiği ülkenin geleneklerinden haberdar olmadığı açık bir biçimde belli olan Sara Netanyahu’nun, bu ritüeli tanıyan eşi tarafından kendisine uzatılan ekmeği ağzına götürmek ya da geri koymak yerine yere atması dün kameralara yansımıştı.

    © AFP 2019 / Sergei Supinsky
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    Bu davranışın kasıtlı olup olmadığına ilişkin tartışmalar sürereken pek çok Ukraynalı, First Lady’nin adının 'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi şahsi bilgilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiren Mirotvorets sitesindeki kara listenin ilk sırasına taşınmasını talep etmişti.

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    Kimileri First Lady’nin bu davranışının ülkenin itibarını karalamaya yönelik bir eylem olarak görürken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy konunun üzerinde pek de durmadı. Zelenskiy’in ofisinden yapılan üstünkörü bir açıklamada, İsrail First Lady’sinin davranışında ‘kötü niyet olmadığı’ ifade edildi.

    Etiketler:
    Sara Netanyahu, Ukrayna, İsrail, Netanyahu
    Topluluk kurallarıTartışma
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