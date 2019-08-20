BM: Yemen'in parçalanma riski artıyor

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, "Yemen'in parçalanma riski giderek artıyor bu yüzden barış sürecinin hızlandırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kaybedecek zaman yok" açıklamasında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Griffiths, Sana, Taiz, El Cuf, El Beyda, Hacca ve El Dali'de çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Verilen taahhütlere rağmen Sana Havalimanı'nın halen açılmadığını, Hudeyde Anlaşması'nın yeterince hızlı uygulanamadığını, Taiz konusunda varılan anlaşma ve esir değişimine dair somut adımlar atılamadığını vurgulayan Griffiths, Husileri Suudi Arabistan'daki sivil alt yapıyı kasten hedef almakla suçlayarak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Aden'deki hükümet binalarını ele geçirmeye yönelik girişimlerini de kınadı.

Griffiths, Yemen'in sosyal yapısının zarar gördüğüne, şiddetin ve çatışmaların ülkenin güneyindeki diğer vilayetlere sıçrayabileceğine ve sahadaki durumun hızla değiştiğine dikkati çekerek, "Yemen'in parçalanma riski giderek artıyor bu yüzden barış sürecinin hızlandırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kaybedecek zaman yok" dedi.

BM Genel Sekreteri'nin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller ise Aden'de hükümet güçleri ve Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler arasındaki çatışmalarda en az 300 sivilin öldüğünü ya da yaralandığını söyledi.