Irak Tarım Bakanı ‘yumurta ithali’ için Türkiye'ye davet edildi

Irak'ın yumurta ithalatına yasak getirmesinin ardından Türkiye'nin beklentilerini Hasani'ye ilettiğini dile getiren Yıldız, "Irak piyasasının yumurta ihtiyacı konusunda Iraklı makamlarca yapılan çalışmanın, Irak'a yeniden yumurta ithalatının yolunu açmasını beklediğimizi vurguladım" ifadesini kullandı.
Irak Tarım Bakanı Sn. Salih Hasani ile tarım ve hayvancılık alanlarında işbirliği konularını ele aldım.— Fatih YILDIZ / فاتح (@FATIHYILDIZ_MFA) August 20, 2019
Irak piyasasının yumurta ihtiyacı konusunda Iraklı makamlarca yapılan çalışmanın, Irak’a yeniden yumurta ithalatının yolunu açmasını beklediğimizi vurguladım. pic.twitter.com/TLcSXdJEzJ
Sosyal medyada bir vatandaşın yumurta satışıyla ilgili girişimleri eleştirmesi üzerine Yıldız, "Irak'a sadece geçtiğimiz yıl 306 milyon dolar tutarında yumurta ihraç ettik. Tam ithalat yasağı, ekonomimize ve bu sektör çalışanlarına önemli bir darbe" değerlendirmesinde bulundu.
Var. Hem de çok. Hepsiyle ilgileniyoruz. Devletimizin ve milletimizin desteğiyle.— Fatih YILDIZ / فاتح (@FATIHYILDIZ_MFA) August 20, 2019
Irak’a sadece geçtiğimiz yıl 306 milyon Dolar tutarında yumurta ithal ettik. Tam ithalat yasağı, ekonomimize ve bu sektör çalışanlarına önemli bir darbe.
Konu ayırt etmeden çalışmaya devam.
IRAK, YUMURTA İTHALİNİ YASAKLAMIŞTI
Irak merkezi hükümeti, haziran ayı başından itibaren ülkeye yumurta ithal edilmesini yasaklayan bir karar almıştı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yumurta ihracatının yüzde 85'inin Irak'a yapıldığını bildirmişti.
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