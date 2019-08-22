Suriye ordusu Han Şeyhun'un güneyindeki köylerde bulunan militanları kuşattı

Suriye ordusunun ilerleyişini sürdürdüğü bölgeden yerli askeri bir kaynak, Sputnik’e verdiği demeçte Han Şeyhun kasabasının güneyindeki köylerde bulunan terör yanlılarının etrafının kuşatıldığına dikkat çekti.

Kaynak, "Sukayk tarafından gelen ordu birlikleri, İdlib’in güneyinde Han Şeyhun kasabasının kuzeyinde mevzilenen birliklerle buluştu ve böylelikle Hama’nın kuzeyindeki Latmane, Kafr-Zeyta, Latmin ve Murik kasabalarının etrafındaki kuşatma çemberi kapanmış oldu" açıklamasında bulundu.

Sukayk, Han Şeyhun’un doğusunda yer alıyor.

Daha önce Suriye ordusunun Han Şeyhun’un etrafında kilit mevzileri ele geçirerek ve militanların ikmal yollarını keserek kasabayı kontrol altına aldıkları duyurulmuştu.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılan Suriye görüşmelerinin ardından Beşar Esad hükümeti bu ayın başında İdlib’de ateşkes ilan etmişti.

Anlaşmanın başlıca maddesi, militanların ağır silahlarıyla birlikte İdlib’deki askersiz bölgeden 20 kilometre uzağa çekilmesiydi.

Ancak üç gün sonra Suriyeli yetkililer, militanların buna uymaması ve Suriye ordusunun Hama'nın kuzeyindeki mevzilerine saldırılar düzenlemesi nedeniyle ateşkesi sona erdirdiğini açıklamıştı.