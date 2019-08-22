Haşdi Şabi: Irak artık kendisini savunabilecek güce sahip

Hazali, Irak'ın kendisini savunabilecek güce sahip olduğunu kaydetti.
Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de dün yaptığı açıklamada üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini iddia etmişti.
Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.
Tel Aviv'in temmuz ayında Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir" şeklinde cevap vererek, söz konusu saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğunu ima etmişti.
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