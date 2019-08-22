Fransa'dan sonra İngiltere de ENKS ve YPG arasında arabuluculuk yapmaya başladı

Fransa'dan sonra İngiltere de YPG ile Suriye Ulusal Kürt Konseyi (ENKS) arasında arabuluculuk için adım attı.

Anadolu Ajansı'nın Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, İngiltere, Fransa'nın YPG ile ENKS arasındaki sorunları çözme girişiminin sonuç vermemesi üzerine devreye girdi.

Fransızlar, temmuz başında, ENKS'li temsilcilerle bir araya gelmiş ve YPG ile "barıştırma" teklifinde bulunmuştu.

ENKS, Fransız yetkililerin YPG'nin kontrol ettiği bölgelerde ofis açma gibi önerilerini değerlendirdi ancak kendi aralarında uzlaşıya varamadı.

Bunun üzerine dün sabah İngiliz bir heyet, ABD'nin yönlendirmesi üzerine aynı konuyu görüşmek için Kamışlı'ya gitti.

İngiliz yetkililerin temaslarının sürdüğü, ENKS'nin tutumunun, heyetin sunacağı önerilerin uygulanabilirliğine bağlı olduğu belirtildi.

Daha önce iki taraf arasında arabuluculuk yapan Fransa’nın ENKS ve YPG’yi bir araya getirme çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye, PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, 'IŞİD’e karşı zafer' açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise 'IŞİD'e karşı mücadele' olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.