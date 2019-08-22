Suriye hükümeti, sivillerin İdlib'den çıkışı için insani koridor açtı

Resmi devlet ajansı SANA " Suriye, Hama kırsalının kuzeyi ve İdlib kırsalının güneyinde teröristlerin bulundukları bölgelerden çıkmak isteyenler için Suran bölgesinde insani koridor açıldığını ilan etti" haberini geçti.

Suriye hükümet güçleri Kaide kolu Nusra'nın şemsiye örgütü Heyet Tahrir eş Şam'ın (HTŞ) kontrolündeki İdlib vilayetinde güneyden ilerlemeye geçip stratejik Han Şeyhun'u kurtarırken, sivillerin akıbetiyle ilgili soru işaretlerine Şam açıklık getirdi.

Suriye hükümeti, Türkiye sınırındaki İdlib'den sivillerin çıkışı için koridor açtığını duyurdu.

Resmi devlet ajansı SANA " Suriye, Hama kırsalının kuzeyi ve İdlib kırsalının güneyinde teröristlerin bulundukları bölgelerden çıkmak isteyenler için Suran bölgesinde insani koridor açıldığını ilan etti" haberini geçerek şöyle devam etti:

"Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan yetkili bir kaynak, teröristlerin bulundukları bölgelerde vatandaşların güvenliğine verilen önem kapsamında, isteyenlerin güvenli şekilde çıkmalarını temin amaçlı olarak Suran bölgesinde insani koridor açıldığını ilan etti. Yetkili kaynak, Suriye ordusunun koruması ve güvencesiyle açılan insani koridorda, teröristlerin bulundukları bölgelerden çıkacak tüm vatandaşlara gerekli her türlü yardım ve desteğin temin edileceğinin altını çizdi."

Suriye hükümeti geçmişte Halep gibi vilayetlerde güvenli geçiş koridoru açtığında buralardan çıkış yapmak isteyen sivillerin cihatçıların saldırısına uğramasıyla karmaşık durumlar yaşanmıştı.

Süreç uzasa da diğer bölgelerdeki militanların anlaşmalarla nakledildikleri İdlib, cihatçıların son kalesi olarak kaldı. Ancak ilk kez Suriye hükümet güçleri İdlib'de ilerlemeye geçerken Rusya'dan da "HTŞ'nin İdlib’deki saldırıları ser şekilde bastırılacak, Türkiye’yi bu konuda bilgilendirdik" mesajı geldi.