'İran'a yöneltilen GPS sistemlerine müdahale iddiası, ABD'nin bölgedeki yasadışı askeri varlığını meşru kılma girişimi'

İran'ın Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nden geçen yabancı gemilerin GPS sistemlerine müdahale ettiği iddiasını değerlendiren İranlı uzman Ali Rıza Ekberi, Basra Körfezi'ndeki bazı adaların Devrim Muhafızları Ordusu tarafından radar sistemleri ve askeri gemilerin konuşlandırılması için kullanıldığını doğruladı.

CNN'e konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası'na GPS sinyallerini kesici cihazlar yerleştirdiğini, bu cihazlarla sivil uçakları ve gemi navigasyon sistemlerini bozmaya çalıştığını, GPS sistemleri düzgün çalışmayan yabancı ticari gemi veya sivil uçakların yanlışlıkla İran sularına ya da hava sahasına girmesi halinde bunları alıkoyabilmek için bu yöntemi kullandığını öne sürmüştü.

Sputnik'e konuşan eski İran Savunma Bakan Yardımcısı ve Stratejik Araştırmalar Merkezi kurucusu Ali Rıza Ekberi, "İran'ın Basra Körfezi'nde yaklaşık 1500 adası bulunuyor ancak bunların en önemlileri, Büyük ve Küçük Tomb, Lark, Ebu Musa ve Sira adaları. İran, adalarına askeri taktik sistemleri konuşlandırdı ve bu sistemlerden biri Tahran için stratejik öneme sahip Ebu Musa Adası'nda bulunabilir" dedi.

Ekberi, Pentagon'un bu iddiasının ABD'nin İran karasuları yakınındaki yasadışı askeri varlığını meşru kılma girişimi olduğunu kaydetti.

Ekberi, "Basra Körfezi'nin güney bölümü, yani Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı İran'a ait. Önemli ithalat ve ihracat güzergahlarının geçtiği bu bölgede ve İran devletinin bulunduğu topraklarda istikrar ve güvenliğin sağlanması İran Donanması'nın ana yükümlülüğü. ABD, bu bölgede güvenliğinin bulunmadığı bahanesiyle bölgedeki yasadışı askeri varlığını meşru kılmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin aptalca kararlar aldığını ve yalan bilgi yayarak hatalı eylemlerde bulunduğunu savunan Ekberi, İran'ın Basra Körfezi'ne GPS sinyallerini kesici cihazlar yerleştirdiğinin bu yalanlardan biri olduğunu vurguladı.

İran'ın kendi karasularındaki bir gemiyi alıkoyması için özel cihazlara ihtiyacı olmadığını anlatan Ekberi, "İngiliz petrol tankeri Stena Impero vakasında olduğu gibi, İran karasularının ihlal edilmesi halinde İran ordusu gemiyi doğrudan alıkoyar. Dolayısıyla, ABD'nin bu iddiasının bölgedeki gerilimi tırmandırmak için yapılan İran karşıtı bir propagandadan ibaret olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.