Netanyahu İsrail'in Irak'ta faaliyet gösterdiğini doğruladı: İran'a karşı Irak'ta çalışıyoruz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail'in Irak'ta askeri alanda faaliyet gösterdiği yönünde ilk kez açıklama yaptı.

Channel 9 News isimli televizyon kanalına röportaj veren Netanyahu, 'İran'ın Irak'ta askeri olarak yoğunlaşmasının önüne geçmek için' İsrail'in Irak'ta faaliyet gösterdiğini duyurdu.

Netanyahu, "İran'ın yoğunlaşmasına karşı çalışıyoruz, Irak'ta da durum böyle" dedi.

Arapça yayın yapan Asharq Al Awsat gazetesi çarşamba günkü haberinde Irak'ta yer alan İran'a ait silah depolarının İsrail tarafından bombalandığı iddialarını gündeme getirmişti.

Haberde görüşüne yer verilen Batılı bir diplomatik kaynak, durumun İsrail'in Irak'taki bombardımanları 'bölgedeki gerginliği tırmandırmama' amacıyla üstlenmemesi yönünde geliştiğini söylemişti.

Netanyahu pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in 'her nerede olursa olsun İran saldırganlığına karşılık vereceğini' ifade etmişti.

İsrail hükümeti şimdiye dek Suriye'de 'İran'ın askeri yoğunlaşmasını önlemek amacıyla' olduğunu iddia ettiği saldırılarını doğrulamıştı.

IRAK'TAKİ SİLAH DEPOLARINDA YAŞANAN PATLAMALAR HAKKINDA ÜST DÜZEY TOPLANTI

Öte yandan, Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, bugün başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda üçlü toplantı düzenledi.

Açıklamada, Salih, Abdulmehdi ve Halbusi'nin, toplantıda 'ülkenin güvenlik durumu ile son günlerde Haşdi Şabi'nin silah depolarında meydana gelen patlamaları' ele aldığı belirtildi. Toplantıda, mühimmat depolarında meydana gelen patlamaya ilişkin devlet kurumlarınca detaylı soruşturma yürütülmesi ve bilgi toplanması kararına vurgu yapıldı.

'IRAK'IN ÜS OLARAK KULLANILMASINI REDDEDEN MİLLİ POLİTİKAYA BAĞLI KALINACAK'

Taraflar; Irak'ın egemenliği, güvenlik ve istikrarının korunmasını içeren, kutulaşmayı ve Irak'ın bölge ülkelerine saldırmak için üs olarak kullanılmasını reddeden milli politikaya bağlı kalınacağını vurguladı.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de dün yaptığı açıklamada üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsleri üzerinde uçtuğunu iddia etmişti.

Asharq Al Awsat gazetesi de Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı dünkü haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'taki İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, salı günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.