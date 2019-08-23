İngiltere ile Irak arasında 'savunma işbirliği' mutabakatı

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Londra'da Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şemeri ile iki ülke arasında savunma işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wallace, Irak'ta görev yapan İngiliz askeri personelinin teröre karşı verdiği mücadeleyi 'hayati öneme sahip' diye nitelendirerek, "Bununla sadece değerli bir uluslararası ortağımızı gelecek için daha kendi kendine yeterli hale getirmekle kalmıyoruz, IŞİD'in şer ideolojisinin yayılmasını bastırarak kendi caddelerimizi de daha güvenli kılıyoruz" ifadelerini kullandı.

IŞİD ve El Kaide'nin hala gerçek birer tehdit teşkil ettiğine dikkati çeken Wallace, imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili olarak, "Bu belge terör tehdidi azalıncaya kadar Irak ile omuz omuza durma kararlılığımızın bir göstergesidir. Belge aynı zamanda uzun vadeli savunma ilişkimizi de biçimlendirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Irak'ta halen 500 personelinin bulunduğu bildirilen açıklamada, İngiliz personelin yerel güçlere eğitim vermenin yanı sıra IŞİD ve diğer terör örgütleriyle mücadelede de rol aldığı belirtildi.

Ayrıca iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptının askeri eğitim odaklı olduğu ancak Irak güvenlik güçlerinin istihbarat yapısını da geliştirmeye ilişkin hususlar taşıdığı kaydedildi.

İngiltere tarafından bugüne kadar 103 bin Iraklı personele piyade, silah bakımı ve el yapımı patlayıcılarla mücadele eğitiminin yanı sıra tıp ve mühendislik eğitimi de verildi.