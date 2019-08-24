‘Suriye hava savunması Şam’a yönelik hava saldırısını püskürtüyor’

Suriye devlet televizyonu El İhbariya’nın aktardığına göre ülkenin hava savunma sistemleri, Şam’a yönelik hava saldırısını püskürttü.

Daha önce Sputnik muhabiri, Suriye’nin başkenti Şam’ın semalarında birkaç şiddetli patlama olduğunu aktarmıştı. Patlamaların yaklaşık 23.20’de (TSİ ile aynı) meydana geldiği belirtilmişti.

Suriye devlet haber ajansı SANA da ayrıntılara yer vermeden Şam’ın hava sahasında birkaç şiddetli patlama olduğunu, Suriye’nin füze savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.