Pentagon'dan 'Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçuşu' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, bir Türk ve bir Amerikalı generalin aynı helikopterle ortak keşif uçuşu yaptığını belirterek, "Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir" değerlendirmesinde bulundu.