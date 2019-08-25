İsrail'in 'Suriye'de İran tesislerin vurduk' açıklamasına İran'dan yalanlama

İranlı İşçiler Haber Ajansı'nın (ILNA) aktardığına göre Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Rezai, İsrail ordusunun basın ofisinin dün akşam Şam'ın kuzeydoğusundaki İran’a ait bazı hedeflerin vurulduğu yönündeki yazılı açıklamasını yalanladı.

İran dini liderine danışmanlık eden konsey adına Rezai, “ABD ve İsrail, İran’a ait merkez ve mevzileri vuracak kabiliyette değil. İsrail’in İran’a ait mevzilerinin hedef alındığı yönündeki iddiaları yalan. Danışmanlık merkezlerimiz zarar görmedi” dedi.

ABD ve İsrail’in Suriye ve Irak’taki faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Rezai, 'Irak ve Suriye savunucularının en kısa zamanda buna yanıt verecekleri' uyarısını yaptı.

Daha önce İsrail ordusu, İran’ın 'katil' insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'e saldırmasını önlemek iddiasıyla Şam’ın yakınlarında İran’a ait tesislere hava saldırısı düzenlediğini öne sürmüştü.

İsrail ordusunun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Şam'ın kuzeydoğusundaki Akraba beldesi çevresinde İran destekli Kudüs Tugayları ve Şii milislere ait bazı hedeflerin vurulduğundan söz edilmişti.