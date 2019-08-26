İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Türkiye'nin faaliyetlerini engellemek için önlem paketi talimatı verdim

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin durdurulması için Dışişleri Bakanlığına bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdiğini bildirdi.

Katz, Twitter'dan İbranice ve Arapça paylaştığı mesajında, "Dışişleri Bakanlığına, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te yürüttüğü kışkırtıcı fitne faaliyetlerinin durdurulması için bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdim" ifadesini kullandı.

Daha sonra konuyla ilgili yine bilgilendirmede bulunacağını kaydeden Katz, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerin önüne geçilmesi için nasıl bir adım atacaklarına ilişkin ise detay vermedi.

İsrailli bakanın paylaşımı, ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçime haftalar kala gelmesine dikkati çekti.