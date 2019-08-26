Netanyahu: İsrail, kendisini İran'a karşı savunmak için gerekli olan her şeyi kullanmaya hazır

İsrail Başbakanı Benyamin Netayahu, son günlerde Suriye, Irak ve Lübnan'da bulunan askeri noktalara gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, "İsrail, İran'ın tehditlerine karşı kendini savunmak için gerekli tüm yolları kullanmaya hazır" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail hava kuvvetlerinin son günlerde Lübnan ve Suriye'de Hizbullah noktalarına ve Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait mühimmat depoları ve askeri üslere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, açıklamasında "İran, İsrail devletine karşı ölümcül saldırılar gerçekleştirmek için birkaç cephede faaliyet yürütüyor" diye konuştu.

"İsrail gerekli olan her şekilde güvenliğini müdafaa etmeye devam edecek" diyen Netanyahu, uluslararası topluma İran'ın saldırılarını durdurmak için 'derhal harekete geçme' çağrısında bulundu.

Geçen saatlerde Lübnan ordusundan yapılan açıklamada İsrail'e ait iki adet insansız hava aracının (İHA) Lübnan hava sahasını ihlal ederek, Lübnan Hizbullahının güney Beyrut'taki bulunan medya merkezine maddi hasar verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun ise, son saldırıyı 'savaş ilanı' olarak değerlendirdiklerini belirtmişti.