Netanyahu: İsrail, kendisini İran'a karşı savunmak için gerekli olan her şeyi kullanmaya hazır

Netanyahu, açıklamasında "İran, İsrail devletine karşı ölümcül saldırılar gerçekleştirmek için birkaç cephede faaliyet yürütüyor" diye konuştu.
"İsrail gerekli olan her şekilde güvenliğini müdafaa etmeye devam edecek" diyen Netanyahu, uluslararası topluma İran'ın saldırılarını durdurmak için 'derhal harekete geçme' çağrısında bulundu.
Geçen saatlerde Lübnan ordusundan yapılan açıklamada İsrail'e ait iki adet insansız hava aracının (İHA) Lübnan hava sahasını ihlal ederek, Lübnan Hizbullahının güney Beyrut'taki bulunan medya merkezine maddi hasar verdiğini açıklamıştı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun ise, son saldırıyı 'savaş ilanı' olarak değerlendirdiklerini belirtmişti.
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