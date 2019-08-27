Sputnik, Morek'te militanların kayalara yaptığı cezaevini görüntüledi

Cezaevi, Morek köyü ile Han Şeyhun arasındaki karayolu üzerinde Ceyş'ul İzza grubunun kontrol noktası yakınında bulunuyordu. Militanlar, kontrol noktasında tutukladıkları kişileri geçici olarak burada tutuyordu.

Ordu yetkilileri, kayanın parçalanmasıyla ilgili işler için modern aletlerin ve profesyonel mühendislik hesaplamalarının kullanıldığını belirtti. Önceden bu tüneller El Nusra Cephesi militanları tarafından kullanılıyordu. Militanların karargahı olarak kullanılan tesiste dinlenme odaları, işkence odaları ve revir bulunuyordu.

Şu anda istihkam birlikleri, Suriye ordusunun militanlardan temizlediği bu bölgedeki binalarda ve arazilerde mayın ve patlayıcı madde arama çalışmaları yürütüyor.