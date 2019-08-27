Hizbullah: Beyrut'ta düşen İsrail İHA'ları patlayıcı taşıyordu

Lübnan Hizbullahı, geçen hafta Beyrut'un güney banliyölerinde düşen İsrail'e ait iki insansız hava aracının (İHA) patlayıcı yüklü olduğunu açıkladı.

25 Ağustos günü akşam saatlerinde İsrail'e ait iki İHA, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerinde düşmüştü.

Düşen İHA'lar, Hizbullah'ın kentteki bir medya merkezinde ağır maddi hasar bırakırken, üç kişi de yaralanmıştı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Hizbullah, söz konusu düşen ilk İHA'nın uzmanlar tarafından incelendiğini ve patlayıcı yüklü olduklarını ifade etti.

6-Hezbollah releases image, allegedly of one of the Israeli drones that went down over Dahiyeh https://t.co/h6t7QRzkfV pic.twitter.com/U4gkvXXJiy — David A. Daoud (@DavidADaoud) August 26, 2019

Hizbullah ilk İHA'nın patlamaya neden olmadığını, medya merkezine hasar veren İHA'nın ikincisi olduğunu kaydetti.

Geçen gün Lübnan Başbakanı Saad Hariri, yaşananların 1701 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının ihlali anlamına geldiğini açıklarken, Cumhurbaşkanı Mişel Aun, bunun 'savaş ilanı' olduğunu söylemişti.