Bahreyn'den İsrail'in hava saldırılarına ilişkin 'nefsi müdafaa' yorumu

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El Halife, İsrail'in Hizbullah ve Haşdi Şabi güçlerine yönelik hava saldırılarını 'nefsi müdafaa' olarak nitelendirdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El Halife, İsrail ordusunun, cumartesi akşamı Suriye'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Komutanlık (FHKC-GK) noktasına hava saldırısı düzenlenmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İran; Devrim Muhafızları, Lübnan'daki Hizbullah, Irak'taki Haşdi Şabi güçleri ve Yemen'deki Husiler ile bize karşı savaş ilan etti. Onları vuranları ve mühimmatlarını imha edenleri kınayamayız. Bu nefsi müdafaadır."

Bin Ahmed, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesine göre, ülkelerin herhangi bir tehdit ya da saldırıya karşı bireysel ya da ortak meşru savunma hakkının bulunduğunu aktardı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Bin Ahmed, haziranda verdiği bir röportajda, ülkesinin İran konusundaki tutumunun İsrail'e yakın olduğunu, Tahran'ın bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylemişti.