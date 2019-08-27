Irak, İsrail'in Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılarını kınadı

Irak Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'taki konutunda Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve bazı siyasi liderlerle bir araya geldi.

Ülkede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Abdulmehdi'nin üs ve cephaneliklerde yaşanan olaylar hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) Haşdi Şabi üssüne düzenlenen saldırının kınandığı açıklamada, bunun Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Irak'ın savaş alanı olmasını ve komşu ülkeler tarafından hedef alınmasını reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haşdi Şabi'nin Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın emri altında ülkenin güvenlik güçlerinin bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, mühimmat depoları ve askeri cephaneliklerin savunma sistemi içinde yönetilmesinin önemine işaret edildi.