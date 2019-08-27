KİK ile ABD arasında Basra Körfezi ve Kızıldeniz'e ilişkin görüşme

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile ABD Donanması 5. Filo Komutanı James Malloy, Basra Körfezi ve Kızıldeniz'de deniz trafiğini korumayla ilgili savunma işbirliğini görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, KİK Genel Sekreteri Zeyyani ile ABD Donanması 5. Filo Komutanı Malloy Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, ABD ile KİK ülkeleri arasındaki ortak savunma işbirliği ilişkilerinin yanı sıra Basra Körfezi ve Kızıldeniz'de uluslararası ticaret özgürlüğü sağlanması ve deniz trafiğinin korunması için Körfez-ABD işbirliğini güçlendirmenin yolları ele alındı.

İkili ayrıca, ABD'nin küresel ekonomiyi korumak ve bölgenin enerji tedarikinin güvenliğini sağlamak için bölgesel ve uluslararası düzeydeki çabalarını görüştü.

ABD Donanması 5. Filosu'na Bahreyn ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki petrol tedarikinin neredeyse yarısının yapıldığı güzergah olan Körfez bölgesinin güvenliğini sağlamak, 5. Filonun görevleri arasında yer alıyor.