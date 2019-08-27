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13:09 27 Ağustos 2019
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    Iraklı Şii lideri Mukteda es Sadr

    Sadr: Iraklı gruplar Suriye'den çekilmelidir

    © REUTERS / Alaa al-Marjani
    Ortadoğu
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    Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr, Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırıları hususunda Iraklı grupların Suriye'den çekilmesini isterken, saldırıya ilişkin soruşturmanın da uluslararası gözlemde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

    Irak'taki Sadr Hareketi Lideri Mukteda el Sadr, Twitter'dan Haşdi Şabi'nin üslerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

    ‘SİYONİZMİN SONUNUN IRAK'IN ELİNDEN OLACAĞINI BİLİYORLAR’

    ABDULKADİR HACIOĞLU-AW782238
    Irak, İsrail'in Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılarını kınadı
    "Irak'taki terör eylemleriyle ilgili (Siyonist düşmanı) temize çıkarmıyorum" ifadesini kullanan Sadr, "Ancak eminin böyle bir adım atmazlar çünkü bunun karşılığının güvenliği ve nüfuzu açısında sarsıcı olacağını, Siyonizmin sonunun Irak'ın elinden olacağını biliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

    Sadr, suçun kanıtlanması halinde tüm taraflardan sabırlı davranmalarını isteyerek, "Irak hükümeti, soruşturmayı hızlı şekilde hatta uluslararası gözlem altında gerçekleştirmekle yükümlüdür" görüşünü açıkladı.

    ‘DUYGUSAL VE ATEŞ PÜSKÜRTEN BEYANATLARDAN UZAK DURULSUN’

    Iraklı Şii lider, sahadaki gerçekle bağdaşmayıp, sürece etkisi olmayan duygusal ve ateş püskürten beyanatlardan uzak durulmasını, aksi durumda Irak'ın küçük duruma düşebileceği uyarısında da bulundu.

    Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife
    © AFP 2019 / Yasser Al-Zayyat
    Bahreyn'den İsrail'in hava saldırılarına ilişkin 'nefsi müdafaa' yorumu
    Irak'ın, özellikle Suriye sınırının, tüm taraflardan korunmasının gerektiğini vurgulayan Sadr, "Iraklı gruplar da Suriye'den çekilmelidir." ifadesini kullandı.

    HAŞDİ ŞABİ'YE YÖNELİK HAVA SALDIRILARI

    Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine 19 Temmuz-25 Ağustos'ta hava saldırıları düzenlenmişti.

    Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, önceki gün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını bildirmişti.

    Haşdi Şabi
    © AA /
    Fetih Koalisyonu: Irak'ta Haşdi Şabi'ye saldırılar savaş ilanıdır
    Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 21 Ağustos'taki açıklamasında, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.

    Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad, aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirtmiş, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

    Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Feyyad, ABD ve İsrail'i açık şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ağustos'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki açıklamasında, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

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    Etiketler:
    Falih Feyyad, İsrail, ABD, Ebu Mehdi Mühendis, Berhem Salih, Mukteda el Sadr, Sadr Hareketi, Haşdi Şabi, Irak, Suriye
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