Militanlardan temizlenen Han Şeyhun'da altyapı inşa çalışmaları başladı

Suriye ordusunun birkaç gün özgürlüğüne kavuşturduğu İdlib'in Han Şeyhun kasabasında altyapının yeniden inşasına yönelik çalışmalar başladı. Rus askerin kasabadaki camide düzeni yeniden tesis ettiği ifade edildi.

Rus ve yabancı gazetecilerden oluşan bir basın grubu, 5 yıl aradan sonra militanlardan temizlenen Han Şeyhun'a ilk kez girerek kasabada yaşamın yeniden tesisi için yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

İtalyan, Yunan ve Bulgar basın kuruluşlarını temsil eden gazeteciler, uzun süredir militanların kontrolünde bulunan kasabanın özgürlüğüne kavuşturulmasının önemini vurguladı.

İtalyan gazeteci Gian Micolessin, "Han Şeyhun çok uzun süre farklı terör örgütlerinin kalesi oldu. Yurtdışından yaklaşık 2 bin 500 militan buraya gönderildi. Bu bölgenin militanlardan temizlenmesi, önemli bir stratejik görevdi" dedi.

'ÖNCELİKLE CAMİDE DÜZEN TESİS EDİLDİ'

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Sözcüsü Tümgeneral Ravil Muginov, Rus askerlerin kasaba sakinlerine insani yardım ulaştırdığını belirterek, yapılan çalışmaları şöyle anlattı: "Öncelikle gördüğünüz camide yeniden düzen tesis edildi. Siviller, komşu evlere döndü. Kasabaya üç gündür, militanlardan temizlendiği andan itibaren elektrik tedarik ediliyor" dedi.

Kasaba yönetiminin sivillerin normal yaşama dönmesi için ellerinden geleni yaptığını anlatan Muginov, "Buraya gelirken yolların düzeltildiğini, asfalt döküldüğünü ve çöpleri temizlemeye çalıştıklarını gördük. Elbette yapılması gereken çok şey var ve Rusya Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi de elinden geleni yapacak" diye konuştu.

'BİR OKULU 1 EYLÜL'E YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

İdlib Valisi Muhammed Fadi Sadun da, kasabadaki okullardan birine giden karayoluny yeniden ulaşıma açtıklarını ve 1 Eylül'de çocukların eğitime başlayabilmesi için okulda onarım çalışmaları yapıldığını anlattı.

Sadun, amaçlarının Han Şeyhun sakinlerinin evlerine dönmesini sağlamak olduğunu ve bunun için öncelikle elektrik ve su tedarik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.