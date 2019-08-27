Militanlardan temizlenen Han Şeyhun'da altyapı inşa çalışmaları başladı

İtalyan, Yunan ve Bulgar basın kuruluşlarını temsil eden gazeteciler, uzun süredir militanların kontrolünde bulunan kasabanın özgürlüğüne kavuşturulmasının önemini vurguladı.
İtalyan gazeteci Gian Micolessin, "Han Şeyhun çok uzun süre farklı terör örgütlerinin kalesi oldu. Yurtdışından yaklaşık 2 bin 500 militan buraya gönderildi. Bu bölgenin militanlardan temizlenmesi, önemli bir stratejik görevdi" dedi.
'ÖNCELİKLE CAMİDE DÜZEN TESİS EDİLDİ'
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Sözcüsü Tümgeneral Ravil Muginov, Rus askerlerin kasaba sakinlerine insani yardım ulaştırdığını belirterek, yapılan çalışmaları şöyle anlattı: "Öncelikle gördüğünüz camide yeniden düzen tesis edildi. Siviller, komşu evlere döndü. Kasabaya üç gündür, militanlardan temizlendiği andan itibaren elektrik tedarik ediliyor" dedi.
'BİR OKULU 1 EYLÜL'E YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'
İdlib Valisi Muhammed Fadi Sadun da, kasabadaki okullardan birine giden karayoluny yeniden ulaşıma açtıklarını ve 1 Eylül'de çocukların eğitime başlayabilmesi için okulda onarım çalışmaları yapıldığını anlattı.
Sadun, amaçlarının Han Şeyhun sakinlerinin evlerine dönmesini sağlamak olduğunu ve bunun için öncelikle elektrik ve su tedarik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)