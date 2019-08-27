'YPG, Türkiye sınırdaki bazı noktalarda ağır silahlarını çekti'

Reuters ve AFP haber ajansları, YPG’nin Türkiye-Suriye sınırındaki bazı noktalardan birliklerini ve ağır silahlarını çektiğini duyurdu.

Reuters ve AFP'nin haberine göre YPG, Türkiye sınırından çekilmeye başladı.

AFP haber ajansı, Türkiye ile ABD arasında yapılan güvenli bölge anlaşmasının ardından Kürt güçlerin çekilmeye başladığını belirtti. AFP'ye bilgi veren kaynaklar, çekilmenin cumartesi günü başladığını ve ilk adımların Rasulayn bölgesinde atıldığını söyledi.

Reuters'a açıklama yapan bir Kürt kaynak ise, Tel Abyad ve Rasulayn'dan çekilmenin geçtiğimiz günlerde başladığını söyledi. Kaynak, bu hamlenin YPG'nin diyalog yoluyla çözüme ulaşma konusunda ciddi olduğunu gösterdiğini belirtti.

Türkiye ve ABD bu ay başında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak bölgenin genişliği ve burada hangi birliklerin görev yapacağına dair detaylı bilgi verilmemişti.

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

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