İsrailli askerler Lübnan sınırında aydınlatma fişekleri kullandı

Hashem, “Yaklaşık yarım saat önce aydınlatma fişekleri fırlattılar ve bu fişekler, kasabamızın yakınındaki bahçelerde lokal yangınlara neden oldu. Belki de İsrail tarafı direnişçiler tarafından aktif eylemler bekliyor ya da önleyici tedbir alıyorlar” diye konuştu.
“İnsanlar tedirgin ve savaştan endişe ediyor, korkmuş durumdalar. Fakat savaş olasılığı düşük, her şey oldukça sessiz ve biz savaş koşullarına alışığız. Son iki günde herkes tedirgin fakat şu anda kesinlikle korkulacak bir durum yok.”
25 Ağustos günü akşam saatlerinde İsrail'e ait iki İHA, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerinde düşmüştü.
Geçen gün Lübnan Başbakanı Saad Hariri, yaşananların 1701 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının ihlali anlamına geldiğini açıklarken, Cumhurbaşkanı Mişel Aun, bunun 'savaş ilanı' olduğunu söylemişti.
Dün de ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC-GK) ait mevzilerin gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulduğu bildirilmişti.
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