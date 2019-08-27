İsrailli askerler Lübnan sınırında aydınlatma fişekleri kullandı

İsrail ile sınır bölgesinde yer alan Shebaa kasabasının Belediye Başkan Yardımcısı Basem Hashem, Sputnik’e verdiği demeçte İsrailli askerlerin kasabasının yakınlarında kullandıkları aydınlatma fişeklerinin bahçelerde lokal yangınlara yol açtığını belirtti.

Hashem, “Yaklaşık yarım saat önce aydınlatma fişekleri fırlattılar ve bu fişekler, kasabamızın yakınındaki bahçelerde lokal yangınlara neden oldu. Belki de İsrail tarafı direnişçiler tarafından aktif eylemler bekliyor ya da önleyici tedbir alıyorlar” diye konuştu.

Shebaa kasabasındaki durumun, tüm güney Lübnan’da olduğu gibi istikrarlı olduğunu, ancak halkın Beyrut’un güney banliyösünde İsrail’e ait iki insansız hava aracı (İHA) düşmesiyle İsrail ve Lübnan arasında başlayan son gerilimden tedirgin olduğuna dikkat çeken Hashem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlar tedirgin ve savaştan endişe ediyor, korkmuş durumdalar. Fakat savaş olasılığı düşük, her şey oldukça sessiz ve biz savaş koşullarına alışığız. Son iki günde herkes tedirgin fakat şu anda kesinlikle korkulacak bir durum yok.”

25 Ağustos günü akşam saatlerinde İsrail'e ait iki İHA, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerinde düşmüştü.

Düşen İHA'lar, Hizbullah'ın kentteki bir medya merkezinde ağır maddi hasar bırakırken, üç kişi de yaralanmıştı.

Geçen gün Lübnan Başbakanı Saad Hariri, yaşananların 1701 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının ihlali anlamına geldiğini açıklarken, Cumhurbaşkanı Mişel Aun, bunun 'savaş ilanı' olduğunu söylemişti.

Dün de ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC-GK) ait mevzilerin gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulduğu bildirilmişti.