Lübnan'dan İsrail'e: Kendimizi her ne şekilde olursa olsun savunacağız

Toplantının ardından Yüksek Savunma Konseyi Genel Sekreteri Mahmud el-Esmer tarafından okunan açıklamada, "Lübnanlılar, herhangi bir saldırganlığa karşı kendilerini savunma hakkına sahiptir" ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Aun'un, toplantı sırasında İsrail'in son günlerdeki saldırganlıklarına ilişkin hızlıca bilgi verdiğini aktaran Esmer, Aun'un, 2006 yılından bu yana ilk defa bu türden saldırı olduğu ve Dışişleri Bakanlığı üzerinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunduklarını söylediğini bildirdi.
Esmer, Başbakan Saad el-Hariri'nin de bu minvalde uluslararası toplumla gerçekleştirdiği temasları anlattığını da kaydetti.
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