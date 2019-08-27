Lübnan'dan İsrail'e: Kendimizi her ne şekilde olursa olsun savunacağız

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, 25 Ağustos'ta güney Beyrut'ta iki İsrail İHA'sının düşmesine ilişkin açıklamasında, ülkenin her ne şekilde olursa olsun kendini savunma hakkına sahip olduğunu açıkladı.

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Cumhurbaşkanı Mişel Aun başkanlığında Cebel Lübnan vilayetindeki tarihi Beyt ed-Din Sarayı'nda olağanüstü toplandı.

Toplantının ardından Yüksek Savunma Konseyi Genel Sekreteri Mahmud el-Esmer tarafından okunan açıklamada, "Lübnanlılar, herhangi bir saldırganlığa karşı kendilerini savunma hakkına sahiptir" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Aun'un, toplantı sırasında İsrail'in son günlerdeki saldırganlıklarına ilişkin hızlıca bilgi verdiğini aktaran Esmer, Aun'un, 2006 yılından bu yana ilk defa bu türden saldırı olduğu ve Dışişleri Bakanlığı üzerinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunduklarını söylediğini bildirdi.

Esmer, Başbakan Saad el-Hariri'nin de bu minvalde uluslararası toplumla gerçekleştirdiği temasları anlattığını da kaydetti.