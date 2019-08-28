Lübnan Başbakanı Hariri, 'sükunet' için AB'nin desteğini istedi

Lübnan Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hariri, başkent Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesi ve sonrasındaki gelişmeler üzerine gerçekleşen görüşmede, tansiyonun düşürülmesi yönünde AB'den destek talep etti.

Son gelişmelerden sonra bölgedeki güven ve istikrarı korumanın önemine vurgu yapan Hariri, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına aykırı olarak ülkesine yönelik ihlallerinin durması gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan Başbakanı Hariri, bahsi geçen gelişmeler üzerine ABD ve Rusya dışişleri bakanları ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.