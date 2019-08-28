Karısını öldürüp idama mahkum edilen eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Necefi serbest

Eşini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra idama mahkum edilen İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, maktulün ailesinin affetmesinin ardından serbest bırakıldı.

İran'ın yarı resmi ajansı Fars'a konuşan, Necefi'nin avukatı Hamid Guderzi, müvekkilinin 1 milyar tümen (resmi kur üzerinden yaklaşık 238 bin dolar) kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

67 yaşındaki Necefi'nin, öldürdüğü eşi Mitra Ostad'ın (35) ailesinin 14 Ağustos'ta yaptığı 'af açıklamasının' ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Avukat Guderzi, müvekkiline 'kısas' hükümleri uygulanmadığı ve Ostad'ın ailesinin 'kan parası' istememesi nedeniyle kefaletle serbest bırakılabildiğini söyledi.

Geçen ay gerçekleştirilen duruşmada Necefi, 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanmıştı. Avukat Guderzi, maktulün ailesiyle kısas talebinden vazgeçmeleri için görüştüklerini belirtmiş ancak cevap alamadıklarını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Uzun dönem Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuş reformcuların önde gelen isimlerinden Necefi, 28 Mayıs'ta ikinci eşi Mitra Ostad'ı silahla vurarak öldürmüştü. Cinayetten sonra polise teslim olan Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.

Cinayetten sonra polise teslim olan Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmiş, yargılandığı mahkeme tarafından 30 Temmuz'da idam cezasına çarptırılmıştı.

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancanidöneminde Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de Tahran Belediye Başkanı seçilmişti.

Necefi, geçen yıl çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

İran'da mahkemelerde kısas hükümlerinin uygulanmasına rağmen, eğer fail, maktülün aile fertleri tarafından affedilirse serbest kalabiliyor. Aile failden 'kan parası' talep edebiliyor.