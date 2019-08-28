ABD'den Yemen'de 'müzakere edilmiş çözüme' destek mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'de Abdurrabu Mansur Hadi hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında müzakere edilmiş bir çözüme ABD'nin destek vereceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, bakanlıkta gerçekleşen Pompeo-bin Selman görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yemen konusunda Bakan Pompeo, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında müzakere edilmiş bir çözüme ABD'nin verdiği desteği yineledi ve Suudi Arabistan'ın anlaşmazlığın çözümü konusundaki çabalarına teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca ikili ve bölgesel güvenlik konuları ele alınırken, Hürmüz Boğazı ve diğer bölgelerdeki seferlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 'İran'ın istikrarsızlaştırıcı adımlarına karşı beraber çalışılması' konusunda mutabık kalındığı da kaydedildi.

Görüşmede (Suudi Arabistan'da) insan hakları konusunun da ele alındığı belirtildi.

Yemen'de Suudi Arabistan destekli Mansur Hadi hükümetine bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin ele geçirdiği, ülkenin geçici başkenti Aden'de denetimi yeniden sağlamıştı.

Hadi hükümetinin Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Aden'de kontrolü sağladığını duyurmuştu.