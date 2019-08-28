İsrail uçaklarından Gazze'ye saldırı

İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail topraklarına düzenlenen bir füze saldırısına yanıt olarak, Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde yer alan bir karakolunun savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirdi.

İsrail'in 25 Ağustos günü güney Beyrut banliyösüne yönelik İHA'lı saldırı girişimi ve Suriye'nin güneyindeki bir Hizbullah noktasını hedef almasıyla tırmanan askeri gerilim sürüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri, son olarak hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının, daha önce düzenlenmiş bir füze saldırısına yanıt olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir Hamas karakolunu vurduğunu duyurdu.

כלי טיס של צה"ל תקף עמדה של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה בתגובה לשיגור שזוהה לעבר שטח ישראל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 28, 2019

Saldırı sonrası ölü ya da yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrailli yetkililer, söz konusu 'yanıta' dair daha fazla ayrıntı vermedi.

Diğer yandan Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Hamas heyeti, İsrail ile bir ateşkes için uzlaşı çalışmalarını sürdürüyor.