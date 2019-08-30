ABD'den İdlib açıklaması: 'Terörle mücadele değil'

"Terörle mücadele operasyonlarının nasıl olduğunu biliyoruz" diyen ABD’li diplomat, "İdlib’de terörist sorunu olduğunu kabul ediyoruz ama gözlemlediğimiz teröristlerle mücadele değil, daha çok Esad rejimini olduğu gibi kabul etmeyi reddedenlere karşı acımasız askeri operasyonu sürdürmek için bir bahane" diye ekledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçen günlerde "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Desteğimizi alan Suriye ordusu herhangi bir anlaşmayı ihlal etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
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