ABD'den İdlib açıklaması: 'Terörle mücadele değil'

ABD’nin BM Daimi Temsilci Vekili Jonathan Cohen, Rusya ve Suriye askerlerinin İdlib’deki eylemlerinin terörle mücadele değil, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı kabul etmeyenlere karşı mücadele olduğunu savundu.

ABD’nin BM Daimi Temsilci Vekili Cohen, "Esad rejimi ve müttefiklerinin, terörle mücadele operasyonu gibi sahte bir bahane altında başlattığı saldırıya karşıyız" diye konuştu.

"Terörle mücadele operasyonlarının nasıl olduğunu biliyoruz" diyen ABD’li diplomat, "İdlib’de terörist sorunu olduğunu kabul ediyoruz ama gözlemlediğimiz teröristlerle mücadele değil, daha çok Esad rejimini olduğu gibi kabul etmeyi reddedenlere karşı acımasız askeri operasyonu sürdürmek için bir bahane" diye ekledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçen günlerde "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Desteğimizi alan Suriye ordusu herhangi bir anlaşmayı ihlal etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.