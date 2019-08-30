Netanyahu'dan Trump'a yaptırım teşekkürü

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a ABD Hazine Bakanlığı'nın 'Hizbullah'a yardım ettiği' gerekçesiyle Jammal Trust Bank'a (JTB) uyguladığı yaptırım için teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) 'Hizbullah'a finansal destek sağladığı' gerekçesiyle JTB ve iştiraklerini yaptırım listesine aldığı için Trump'a teşekkür etti.

Söz konusu adımı 'önemli bir karar' olarak nitelendiren Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Başkan Trump ve Amerikan yönetimine, İran'ın Hizbullah terör örgütü için finans kolu olarak görev yapan Lübnanlı bir bankaya yaptırım uygulamaya dönük önemli kararı için teşekkür ediyorum."

I commend President Trump and the American administration for the important decision to impose sanctions on a Lebanese bank that serves as an Iranian financing arm for the Hezbollah terrorist organization. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 29, 2019

​ABD yönetiminin üst düzey yetkililerinden birisi de kararın Hizbullah ve İran'ın Lübnan'ın mali sisteminden 'uzak tutması' gerektiğini gösteren bir 'uyarı atışı' olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Yetkili ayrıca, finansal kurumları 'Hizbullah'a veya ortaklarına hizmet vermeme' konusunda uyardı.