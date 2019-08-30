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11:30 30 Ağustos 2019
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    Uluslararası bir skandalın ortasında kaldıktan sonra adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait petrol tankeri

    Türk karasularına girdikten sonra rotasını değiştiren İran gemisi, bu sefer de İskenderun'a ilerliyor

    © AFP 2019 / JOHNNY BUGEJA
    Ortadoğu
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    Cebelitarık'tan ayrılmasının ardından Türk karasularına girdikten sonra rota değiştiren 'Adrian Darya 1' gemisinin yeniden rota değiştirerek bu sefer İskenderun limanına doğru ilerlediği öğrenildi.

    Adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait petrol tankeri
    © REUTERS / Jon Nazca
    İran petrol tankerinin Mersin Limanı'na girdiği iddiaları yalanlandı
    Cebelitarık'tan salındıktan sonra Yunanistan'ın Kalamata limanına gitmesi beklenen Adrian Darya 1, ABD'nin yaptırım tehditleri üzerine bu limana ulaşamamıştı ve rotasını Mersin'e çevirmişti. 

    Dün yapılan son açıklamada da, tanker Türk karasularına girdikten sonra rotasını değiştirmişti ve Mersin'e ulaşmayacağı belirtilmişti.

    Son olarak ise, tankerin yeniden rota değiştirerek bu sefer de İskenderun limanına doğru ilerlediği öğrenildi.

    'Marine Traffic' tarafından yapılan paylaşımda, "Adrian Darya 1 yeni bir rota ekledi: İskenderun limanı" ifadeleri kullanıldı.

    10 GÜN İÇERİSİNDE ÜÇ DEFA ROTA DEĞİŞTİRDİ

    Tanker tarafından ilan edilen bu yeni rotaya göre Adrian Darya 1, 10 gün içerisinde 3 defa rota değiştirmiş oldu. 

    ​2 milyon varil petrol taşıyan tanker, 5 hafta boyunca Cebelitarık'ta tutulmuştu.

    İran ise, adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen tankerin satıldığını ve nereye gideceğinin 'yeni sahibi tarafından belirleneceğini' söylemişti.

    ABD ise, İran'ın satış açıklamasına rağmen tankerin 'terör örgütü' olarak gördüğü İran Devrim Muhafızları'nın kontrolünde olduğunu iddia ediyor.

    Etiketler:
    petrol, Türkiye, Yunanistan, Mersin, Grace 1, Adrian Darya 1, Cebelitarık, İngiltere, İran
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