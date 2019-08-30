'Görünen o ki Rusya, Esad ve ordusuna ilerleyişini durdurma çağrısı yaptı'

Rus uzman Fitin, İdlib'de yarın ilan edileceği belirtilen yeni ateşkes rejimini 'bölgedeki duruma istikrar kazandırmak için zorunlu olarak atılmış bir adım' diye niteledi. Fitin, Rusya'nın Esad ve ordusuna ilerleyişini durdurma çağrısı yaptığının görüldüğünü belirtti.

Sputnik'e demeç veren Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, "Duruma biraz istikrar kazandırmak için yeniden zorunlu bir adım atıldı. Görünen o ki Rusya, Suriye Bakanı Beşar Esad ve ordusuna ilerleyişini durdurma çağrısı yaptı. Zira Han Şeyhun alındıktan sonra en önemli hedefler gerçekleştirildi" dedi.

© REUTERS / OMAR SANADIKI Rusya: İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde yarın itibariyle yeni ateşkes rejimi başlatılacak

Suriye'nin topraklarında terör yuvasının varlığına izin veremeyeceği için yeni ateşkes rejimini geçici bir önlem olarak gören Fitin, ateşkesin süresinin yaşanacak gelişmelere bağlı olacağının altını çizdi.

'RUSYA UZLAŞMACI TUTUM SERGİLİYOR'

Ateşkes kararıyla Rusya'nın uzlaşmacı bir tavır ortaya koyduğunu söyleyen Fitin, Moskova yönetiminin daha önce Astana görüşmeleri ve Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi Mutabakatı'yla da uzlaşmadan yana olduğunu gösterdiğini anımsattı.

Fitin'e göre Rusya'nın bu tutumu, Suriye'de olası bir nihai siyasi çözüm açısından Türkiye'yle ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini koruma arzusuna dayanıyor.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin açıklamasına göre, Suriye’nin İdlib vilayetindeki gerilimi azaltma bölgesinde 31 Ağustos’tan itibaren yeni bir ateşkes rejimi uygulanmaya başlanacak.