Lübnan: İran tankerinden bize talep gelmedi

Lübnan Enerji Bakanı Bustani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ait 'Adrian Darya 1' tankerinin Lübnan'a gelmesi yönünde bir talebin olmadığını ifade etti.
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Enerji Bakanlığı olarak hiçbir ülkeden ham petrol satın almadıklarını hatırlatan Bustani, ayrıca Lübnan'ın ham petrol rafinerisine sahip olmadığını aktardı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Maliye Bakanı Ali Hasan Halil de İran'a ait Adrian Darya 1 tankerinin Lübnan'a doğru yol aldığına dair kendilerine bilgi ulaşmadığını söyledi.
وزارة الطاقة لا تشتري النفط الخام من أي بلد ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام. كما لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط "أدريان داريا ١" الى لبنان #NBK— Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) August 30, 2019
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