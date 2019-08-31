Lübnan: İran tankerinden bize talep gelmedi

Lübnan Enerji Bakanı Neda Bustani, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık'ta alıkonulup serbest bırakılan İran'a ait tankerden kendilerine bir talep gelmediğini belirtti.

Lübnan Enerji Bakanı Bustani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ait 'Adrian Darya 1' tankerinin Lübnan'a gelmesi yönünde bir talebin olmadığını ifade etti.

Enerji Bakanlığı olarak hiçbir ülkeden ham petrol satın almadıklarını hatırlatan Bustani, ayrıca Lübnan'ın ham petrol rafinerisine sahip olmadığını aktardı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Maliye Bakanı Ali Hasan Halil de İran'a ait Adrian Darya 1 tankerinin Lübnan'a doğru yol aldığına dair kendilerine bilgi ulaşmadığını söyledi.