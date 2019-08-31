İran, Trump'ın infilak ettiğini söylediği uydunun görüntülerini paylaştı: Günaydın Trump

Trump'ın iddiasının nereye dayandığı hakkında fikri olmadığını söyleyen Cehromi, "Sorumluluk Savunma Bakanlığında olduğu için iddialara Savunma Bakanı'nın (Emir Hatemi) yanıt vermesi daha iyi olur ancak Nahid 1 uydusunun hala burada olduğunu ve henüz (Savunma Bakanlığına fırlatma için) teslim edilmediğini biliyoruz ancak teslimatın son aşamaları devam ediyor." dedi.
İran Uzay Araştırmaları Merkezi'nde gazetecilere uyduyu gösteren Cehromi, ayrıca Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Nahid 1 uydusunun önünde bir fotoğrafını paylaşarak, "Şu anda Ben ve Nahid 1 burada. Günaydın Donald Trump!" ifadelerini kullandı.
Me & Nahid I right now, Good Morning Donald Trump! pic.twitter.com/0tQnCP7cQa— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) August 31, 2019
İranlı bakan, Nahid 1'in bir haberleşme uydusu olduğunu, yakın zamanda fırlatılarak yörüngeye yerleştirileceğini açıkladı.
Konuyla ilgili Twitter hesabından olayın uydu görüntüsüne de yer vererek bir açıklama yapan Trump, "ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok." demişti.
Trump, olaya ilişkin 'hassas' uydu görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.
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