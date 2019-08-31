ABD’den İdlib’e hava saldırısı

CENTCOM sözcüsü Yarbay Earl Brown, “Bu operasyon ABD vatandaşlarını, ortaklarımızı ve masum sivilleri tehdit eden saldırılardan sorumlu El Kaide liderlerini hedef aldı” diye açıkladı.

Operasyonun, El Kaide’nin saldırı gerçekleştirme ve bölgeyi istikrarsızlaştırma yeteneğini kısıtlayacağını dile getiren Brown, Suriye’nin kuzeybatısının, El Kaide için güvenli bir bölge haline geldiğini ve buradan bölgedeki ve Batı’daki terörist faaliyetlerinin aktif olarak koordine edildiğini söyledi. Sözcü, “Aşırılık yanlılarının Suriye’yi güvenli bir sığınak olarak kullanmalarını önlemek için onları hedef almaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Suriye medyası, saldırının hedefinde El Kaide bağlantılı bir örgütün karargahının olduğunu, saldırı anında karargahta bir toplantının yapıldığını bildirdi. Saldırıda, aralarında komutanlar dahil 40’tan fazla militanın olduğu belirtildi.

Bazı kaynaklar, karargahta Hayat Tahrir eş-Şam lideri Abu Muhammed el-Culani’nin de bulunduğunu ama saldırıdan etkili olup olmadığını aktardı.