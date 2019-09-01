Nasrallah: İsrail için Lübnan'da yeni bir dönem başladı, artık İHA'ları düşürülecek

Beyrut'un güney banliyösünde Hizbullah tarafından organize edilen bir etkinlik dolayısıyla yaptığı televizyon konuşmasında Nasrallah, "İsrail için Lübnan'da yeni bir dönem başladı. Artık istedikleri gibi Lübnan'ın hava sahasına İHA gönderemeyecekler, bu İHA'lar Hizbullah'ın seçtiği zaman ve mekanda düşürülecek." dedi.

Nasrallah, geçmişte İsrail'e sadece Şeba çiftliklerinde karşılık verildiğini ancak artık bu tür ihlallere tüm Lübnan'da cevap verileceğini ve İsrail'in gönderdiği İHA'ların tamamı olmasa da bazılarının düşürüleceğini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırabilmek ve halkını da bu konuda ikna edebilmek için Hizbullah'ın elinde "hassas füze" imalathaneleri olduğu bahanesini uydurduğunu ifade eden Nasrallah, "Nükleer, kimyasal ve uluslararası kanunlara göre yasaklanmış silahlar üreten bir ülkenin gelip de 'Lübnan'daki direnişin elinde hassas füzeler ya da hassas füze imalathaneleri var.' deme hakkı yok. Üstelik bizim füze imalathanemiz yok. Bu, Netanyahu'nun Lübnan'a saldırmak için uydurduğu bir bahanedir." diye konuştu.

Nasrallah, hassas füze imalathaneleri sahibi olduklarında bunu gururla açıklayacaklarını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevziler ise 26 Ağustos'ta gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulmuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçen perşembe Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran ve Hizbullah'a ait hassas füze projesinin bir bölümünü ortaya çıkardıklarını ve söz konusu projeyi akamete uğratmakta kararlı olduklarını" dile getirmişti.