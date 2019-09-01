Hizbullah: İsrail’e ait askeri araç etkisiz hale getirildi

Yerel medya, Hizbullah’ın, İsrail’in Avivim bölgesindeki askeri aracı etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, saat 16:15 itibariyle “Hasan Zebib ve Yasir Dahir Şehitler Grubu”, İsrail’in kuzeyindeki Avivim askeri noktasını vurarak içinde bulunanları öldürdüğü ve yaraladığını ifade etti.

İSRAİL MEDYASI DA DUYURDU

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail tarafına tanksavar atışı yapıldığını bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığı belirtildi. Yetkililer, saldırılar nedeniyle İsrail tarafında can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail basını ise Lübnan sınırına 4 kilometre mesafedeki bölgelerde sığınakların açıldığını ve halka evlerinde kalmaları çağrısı yapıldığını aktardı. İsrail medyası, Lübnan tarafından tanksavar füzelerinin, İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) üssünü ve askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Öte yandan Lübnanlı emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Marun er-Ras bölgesinden İsrail’e yönelik orta çaplı bir havan topu saldırısı oldu.